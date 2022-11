Faeser in tribuna con la fascia One Love

La Fifa vieta ai calciatori di indossare la fascia One Love e di mostrare sostegno alla comunità Lgbtq+ durante le partite dei Mondiali di Qatar 2022. La Germania in campo si adegua. In tribuna però Nancy Faeser, ministra dell'Interno, indossa la fascia mentre assiste alla sfida tra la nazionale tedesca e il Giappone.