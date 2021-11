Gestire le proprie finanze: prodotti efficienti e asset location

Chiasso (Ch), 22 novembre 2021. In un contesto mondiale ancora dominato dall'emergenza Coronavirus è di fondamentale importanza avere una corretta gestione delle proprie finanze. Imparare a gestire i propri soldi, infatti, è un qualcosa che può fare davvero la differenza specialmente in un ambito, come quello attuale, dove i tassi di interesse sono ai minimi storici e il rischio di perdere potere d’acquisto lasciando i propri soldi “fermi in banca” è davvero molto alto.

Tuttavia molto spesso c'è l'errata convinzione che solo chi gestisce grandi patrimoni debba avvalersi di strumenti e competenze in ambito finanziario. Ma, al contrario, anche chi non dispone di capitali enormi può e deve prendersi cura delle proprie finanze ottimizzandone tutti gli aspetti. Perchè, se da un lato, gli italiani sono tradizionalmente propensi al "risparmio", è altrettanto vero che dal punto di vista dell'investimento sono piuttosto carenti.

Ma quali sono gli aspetti principali che andrebbero presi in considerazione per ottenere un rendimento costante dai propri risparmi? In che modo possiamo far lavorare i soldi per noi?

Abbiamo provato a chiederlo agli specialisti di IoInvesto, uno dei punti di riferimento in Italia per tutto ciò che riguarda il mondo della finanza personale. A questo proposito i 2 aspetti fondamentali sono, sicuramente, quelli relativi ai prodotti e alla diversificazione del portafoglio.

Come scegliere il prodotto di investimento più adatto alle proprie esigenze

Spesso chi decide di investire i propri risparmi si affida ad una banca accontentandosi di prodotti che, nella maggior parte dei casi, non si rivelano efficienti da un punto di vista dei rendimenti, vuoi perchè troppo costosi nella gestione o perchè mal ideati.

Eppure eiste un mondo di strumenti finanziari con cui è possibile investire: azioni, obbligazioni, etf, valute, opzioni, fondi, cfd e moltissimi altri prodotti. Ognuno di questi, ovviamente, offre dei pro e dei contro che bisogna valutare con cura adeguandoli al proprio profilo di rischio, alle proprie esigenze e al capitale di cui si dispone.

Proprio per questo è fondamentale evitare di affidarsi ciecamente ad un intermediare ed investire parte del proprio temo e delle proprie risorse per formarsi in ambito finanziario e imparare a conoscere questi strumenti.

Asset Location: cos'è e perchè è fondamentale per i tuoi investimenti

L'asset Location, che altro non è che la diversificazione del portafoglio di investimenti, è un altro aspetto fondamentale che consente, da un lato, di contenere i rischi e, dall'altro, di ottimizzare i rendimenti. Quando si decide di investire i propri soldi, infatti, è impensabile che tutti gli investimenti che si andranno a realizzare possano avere gli stessi rendimenti.

La diversificazione, quindi, serve proprio a tutelare i propri risparmi dalla provabilità di sbagliare un determinato investimento. Una corretta Asset Location permette, quindi, di poter salvaguardare il proprio patrimonio e al tempo stesso, ottimizzare i possibili guadagni.

Con una corretta strategia di asset location, quindi, il proprio capitale viene distribuito su un determinato numero di strumenti differenti. Ovviamente il numero e la tipologia di strumenti deve essere determinato in funzione della propria strategia di investimento.

Ioinvesto.com : la finanza personale per tutti

Gli specialisti di ioinvesto si occupano, da anni, di spiegare la finanza personale in modo semplice ma, al tempo stesso, professionale. Attraverso i percorsi di formazione è possibile imparare a gestire il proprio capitale in autonomia ottenendo risultati importanti senza dover dipendere da banche o da altri intermediari.

I corsi degli specialisti di IoInvesto si rivolgono sia a chi vuole imparare ad investire in maniera professionale i propri risparmi, sia a chi vuole intraprendere la carriera di consulente finanziario indipendente, una professione molto richiesta che offre delle eccellenti opportunità.

