Gianpaolo Cannizzo: ecco le nuove frontiere dell’implantologia dentale

Il dentista estetico Gianpaolo Cannizzo parla delle ultime tecniche in ambito di implantologia dentale, quali sono le migliori, rischi e vantaggi

Milano, 15 Febbraio 2022. Parlando con il Dott. Gianpaolo Cannizzo , un dato emerge subito con chiarezza: prima c’erano i ponti, le protesi e le dentiere, oggi invece l'implantologia dentale punta su tecnologie all’avanguardia.

L’obiettivo finale è sempre a vantaggio del paziente, sia in termini di riduzione dell’aggressività chirurgica dell’intervento, con il conseguente miglioramento del decorso post-operatorio, sia in termini di funzionalità ed estetica delle protesi.

“In questi casi l’estetica ha un valore molto importante, al pari della funzionalità. Chi ricorre a tali interventi, infatti, ha un problema di natura pratica, clinico, dal quale deriva un disagio anche emotivo. L’impianto dentale agisce su entrambi i piani. Anzi quello emotivo è utile per spingere nella fase post-operatoria, tanto sul recupero quanto sulla corretta manutenzione dell’impianto da parte del paziente”, spiega il dentista estetico Gianpaolo Cannizzo.

I progressi nell’implantologia dentale includono il miglioramento delle tecniche, sempre meno invasive, e dei materiali ormai tutti biocompatibili. Inoltre, i calchi dentali sono diventati più precisi, rendendo più semplice l’azione del dentista.

Gianpaolo Cannizzo: l’implantologia dentale nella nuova era della medicina

Alcune delle maggiori novità che riguardano le nuove tipologie di implantologia dentale fanno riferimento alla possibilità dell’impianto di essere installato anche senza la presenza di una sufficiente porzione di osso mascellare e mandibolare.

“Con le tecnologie che adesso abbiamo a disposizione, si è aperta l’opportunità di impiantare l’inserto direttamente nella mandibola o nell’osso mediante una tecnica mini invasiva. Così come avveniva in precedenza, si assicurano massima funzionalità e ancoraggio, in modo da non dare alcun problema durante la masticazione. Ma, al contrario delle tecniche anteriori, la componente estetica assume un valore maggiore: la protesi esterna non si nota affatto”, assicura Cannizzo.

La tecnica mini invasiva a cui fa riferimento il Dottor Cannizzo è la tecnologia computer guidata.

Questo procedimento prevede l’utilizzo del computer per l’elaborazione di una griglia che verrà poi utilizzata dal dentista durante l’operazione chirurgica, per forare con precisione gengiva e osso. Il vantaggio principale di tale procedura è la precisione millimetrica, con la quale si riesce a ridurre il dolore e i tempi di intervento e ripresa.

L’implantologia dentale in Italia

In molti casi, negli ultimi anni, all’avanguardia delle procedure si è associata una sostanziale riduzione dei prezzi.

Così nello studio dentistico Cannizzo di Milano che, oltre ad un servizio di eccellenza, offre anche vantaggiose forme di finanziamento per gli interventi più costosi di implantologia dentale.

“Il cliente è sempre al primo posto. Siamo consapevoli che per alcuni curare i propri denti possa essere particolarmente difficoltoso in termini economici. Per questi motivi lo Studio Cannizzo ha deciso di prendere in considerazione tutti gli strumenti possibili per agevolare i pagamenti e consentire ad un numero maggiore di persone di accedere agli interventi”, racconta Gianpaolo Cannizzo.

Un punto molto importante per il Dottor Cannizzo è evitare il turismo dentale verso i Paesi dell’Est Europa.

Per molto tempo i prezzi proibitivi hanno spinto molti pazienti a rivolgersi a studi dentistici all’estero, per abbattere i costi. Tuttavia, tale turismo dentale non ripaga, perché l’odontoiatria e l’implantologia italiana sono un’eccellenza internazionale.

Responsabilità editoriale: TiLinko.it – Img Solutions srl