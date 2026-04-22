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Bezzecchi difende la leadership

MotoGP, si riparte da Jerez: Marquez punta sul fattore casa

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MotoGP, si riparte da Jerez: Marquez punta sul fattore casa
22 aprile 2026 | 08.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dopo una pausa di quasi un mese, la MotoGP torna protagonista con il Gran Premio di Spagna in programma a Jerez de la Frontera, uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Sul tracciato andaluso i riflettori sono puntati su Marc Marquez, deciso a sfruttare il sostegno del pubblico di casa per rilanciare le proprie ambizioni.

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Allo stesso tempo, Marco Bezzecchi si presenta al via da leader del Mondiale, forte di un avvio impeccabile: tre vittorie nelle prime tre gare disputate. Un rendimento che gli ha consentito di accumulare un margine importante in classifica e di candidarsi con decisione al ruolo di protagonista anche in questa fase del campionato.

Le valutazioni dei bookmaker riflettono l’attuale equilibrio del campionato. Bezzecchi è indicato come principale favorito per il titolo, con quote intorno a 1.70, grazie alla continuità mostrata fin qui. Alle sue spalle si colloca Marquez, proposto a circa 2.50, nonostante un avvio più complicato che lo vede attualmente staccato in classifica.

Tra gli outsider, l’unico considerato realmente in grado di inserirsi nella corsa al titolo è Jorge Martin, offerto intorno a 5.00. Più distanti gli altri pretendenti: Pedro Acosta si aggira intorno a 13.00, mentre per Fabio Di Giannantonio e Francesco Bagnaia le quote salgono rispettivamente fino a circa 36.00 e 51.00.

Il resto dello schieramento appare, almeno nelle previsioni attuali, più lontano dalla lotta per il titolo. Diversi piloti, tra cui Ai Ogura, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer e Fabio Quartararo, sono indicati oltre quota 100.00. Ancora più alte le valutazioni per Joan Mir (circa 201.00) e Maverick Vinales (intorno a 301.00).

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motogp gran premio di spagna marc marquez marco bezzecchi
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