SuperEnalotto, vincita da quasi 400mila euro a Lentate sul Seveso (MB)

La fortuna fa tappa in Lombardia grazie all’estrazione del SuperEnalotto di venerdì 17 ottobre 2025, concorso numero 166.
A Lentate sul Seveso, in provincia di Monza e Brianza, un fortunato giocatore ha centrato un “5+1” del valore di 397.611,55 euro.
La schedina vincente, da 2 euro, è stata convalidata presso la Ricevitoria Tabaccheria Bar Sisal di Via Nazionale dei Giovi 132, punto che oggi può festeggiare una delle vincite più alte della settimana.
Il “6” continua a mancare e il montepremi sale ancora: per l’estrazione di sabato 18 ottobre, il Jackpot arriva a 66,3 milioni di euro, una delle cifre più alte del momento.
Per importi superiori a 1.000.000 euro, la richiesta di riscossione della vincita deve essere effettuata entro 90 giorni solari dalla pubblicazione del Bollettino ufficiale, presentandosi in ricevitoria o presso un Ufficio Premi Sisal.
Il pagamento è previsto entro il 91° giorno solare successivo.