Flutter Entertainment: nel 2023 ricavi in aumento del 25 per cento

Flutter Entertainment, leader globale nel settore dei giochi e delle scommesse, ha annunciato i risultati finanziari per l'anno 2023, segnando una forte crescita. I ricavi sono aumentati del 24,6%, da 9,4 miliardi di dollari nel 2022 a 11,7 miliardi nel 2023, l'Adjusted Ebitda ha raggiunto i 1.874 milioni di dollari, confermando l'efficienza operativa e la redditività del gruppo.

Il 2023 ha visto Flutter Entertainment rafforzare la propria presenza in mercati regolamentati chiave, portando a un incremento del 20,3% nel numero di giocatori mensili. Tra i fattori chiave di questo successo l'integrazione di Sisal, azienda leader nel settore delle scommesse sportive, del gioco online e delle lotterie in Italia, che ha contribuito con una crescita del fatturato pro forma del 10,3%.

La strategia di espansione non si è fermata ai confini europei: Flutter ha aumentato significativamente la sua quota di mercato in Georgia e Armenia, oltre a registrare progressi considerevoli in Brasile grazie a partnership strategiche.

Peter Jackson, CEO di Flutter Entertainment, ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti, sottolineando "l'importanza della posizione di leader negli Stati Uniti attraverso FanDuel, che ha registrato per la prima volta un EBITDA rettificato positivo per l'intero anno. Al di fuori degli USA, l'azienda ha guadagnato quote di mercato nel Regno Unito e in Irlanda, oltre a progredire nelle iniziative di gioco responsabile.

La sostenibilità rimane un pilastro della strategia aziendale, con un impegno di oltre 100 milioni di dollari in iniziative globali di gioco sicuro e l'intensificazione dell'uso dello strumento di gioco sicuro "Play Well".

Un traguardo importante è stato il debutto delle azioni di Flutter sul New York Stock Exchange il 29 gennaio scorso, con previsioni positive per il futuro, come dimostra la crescita del fatturato negli Stati Uniti del 55,6% nel periodo dal 1 gennaio al 17 marzo 2024, sostenuta da eventi di grande richiamo come il Super Bowl".