Giorgia Orrù, Sviluppa La Tua Mentalità Vincente: il Bestseller su come migliorare la tua vita

Milano, 01.03.2022 – Secondo le ricerche effettuate, circa il 75% delle italiane dichiara di non avere un’alta stima di sé e circa 8 donne su 10 rinunciano a eventi pubblici per timore di non essere perfette. Purtroppo, pochissime di loro lavorano sul mindset per migliorare la propria autostima, e di conseguenza tendono a rimanere in un loop di insoddisfazione cronica, senza riuscire a cambiare nulla della propria vita. L’obiettivo ovviamente è raggiungere i propri obiettivi e abbandonare tutto ciò che non permette di essere felici.

Per tutte le persone che vogliono trovare la propria strada e realizzare i propri sogni vivendo la vita che hanno sempre desiderato, esce oggi il libro di Giorgia Orrù “Sviluppa La Tua Mentalità Vincente. Tecniche e Strategie Pratiche Per Riallineare Mente, Cuore e Pancia e Trasformare La Tua Vita Ripartendo Da Te” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice condivide con i propri lettori le informazioni che renderanno loro facile capire qual è la strada giusta da seguire per avere la mentalità giusta per raggiungere tutti i propri obiettivi: quella vincente.

“Il libro è una vera e propria cassetta degli attrezzi che ho sviluppato attraverso le mie esperienze vissute e competenze acquisite, una guida pratica finalizzata a sviluppare una mentalità vincente e dar vita a un’esponenziale crescita personale, professionale e finanziaria” afferma Giorgia Orrù, autrice del libro. “Partendo dalla mia storia, il lettore seguirà il mio viaggio di trasformazione fino al raggiungimento del benessere psico-fisico, personale, professionale e finanziario e capirà come cogliere insegnamento da ogni esperienza negativa, come lavorare su sé stesso e generare un atteggiamento positivo, come liberarsi dalle credenze limitanti e come realizzare un piano d’azione per sviluppare una mentalità vincente che l’accompagnerà per tutta la vita”.

Secondo Giorgia Orrù, l’unica strategia di valore da considerare nella vita è la decisione: scegliere in primis di decidere e agire senza procrastinare. Dopo aver fatto il primo passo sarà più facile mettere un piede davanti all’altro. Sicuramente un profondo lavorare su sé stessi aprirà le porte a un mondo di felicità, nonostante le difficoltà che si presenteranno sempre. Sviluppando una mentalità vincente, secondo l’autrice, qualsiasi evento verrà affrontato con un atteggiamento che vede la soluzione ancor prima del problema, offrendo la possibilità a sé stessi di raggiungere qualsiasi obiettivo.

“Questo libro nasce con l’intento di far capire a chiunque non sia soddisfatto della propria vita, attraverso l’esempio dell’autrice, che c’è sempre un modo per trovare una via d’uscita dalla ruota del criceto e cambiare le cose” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Capita spesso di incontrare persone inappagate, che fanno fatica a trovare qualcosa di buono nel loro quotidiano e magari hanno un sogno nel cassetto che non considerano più da anni. Sicuramente non per tutti è immediato pensare di potercela fare, soprattutto più si va avanti con gli anni, ma è anche vero che, con l’aiuto di una mentalità vincente, tutto è possibile”.

“Ho scelto Giacomo Bruno perché ritengo sia il numero 1 nel suo settore. Esperienza, autorevolezza, semplicità, passione sono solo alcune delle caratteristiche che mi hanno rapito durante i suoi corsi di formazione e crescita personale” conclude l’autrice. “La professionalità impeccabile dell’intero team di Bruno Editore trasmette sicurezza, empatia, entusiasmo e motivazione e ti accompagna passo dopo passo fino alla pubblicazione. Sto già pensando al mio prossimo libro”.

Giorgia Orrù, classe 1977. Laureata in Scienze e Tecniche Psicologiche, ha conseguito un Master in Coaching con certificazione americana in Pnl. Allegra, solare, energica, motociclista, rincorre il “Sogno Americano” ed il sorriso è il suo alleato più prezioso. La sua vita gira intorno alla continua rincorsa dei suoi sogni con uno spiccato desiderio di autorealizzazione, di indipendenza e di varietà. Ha trascorso gran parte della sua giovinezza ad aiutare gli altri ma vivendo di gratificazione riflessa e dopo ogni caduta o insoddisfazione tendeva a costruire un nuovo obiettivo per trovare appagamento. Finché si approccia al mondo della crescita personale e acquisisce tutte le tecniche e le strategie sperimentandole in primis su di sé. Da quel momento inizia la sua trasformazione in ogni ambito della sua vita, personale, professionale e finanziario e porta avanti la sua preziosa mission, raccontando la sua testimonianza e trasmettendo il messaggio che non è importante chi eri ieri o chi sei oggi, ma conta chi vuoi diventare. Per info: https://www.facebook.com/giorgia.orru.77/ ; https://www.instagram.com/giorgiaorru77/

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 27 bestseller sulla crescita personale e Editore di 700 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it

