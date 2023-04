L'Agenzia per la Protezione Ambientale degli Stati Uniti (EPA) ha lanciato un piano per un’ampia riduzione delle emissioni di anidride carbonica causate dalle automobili. L’obiettivo del programma, il più ambizioso mai messo in campo dall’Autorità, è di favorire la produzione e la commercializzazione di auto elettriche. Qualora il progetto dovesse andare in porto, L’EPA prevede una riduzione delle emissioni del 13% ogni anno e una loro diminuzione complessiva del 56% entro il 2032.