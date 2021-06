Google annuncia il Workspace per tutti

Google ha annunciato oggi una serie di aggiornamenti basati sulla propria vision di offrire a chiunque, tramite Google Workspace, una soluzione unica e integrata per la comunicazione e la collaborazione. Gli oltre 3 miliardi di utenti all’attivo - dai consumatori finali, alle aziende, all’ambito education - hanno accesso a tutta l’esperienza offerta da Google Workspace, tra cui Gmail, Chat, Calendar, Drive, Docs, Sheets, Meet e altro ancora.

Oltre a offrire un accesso Google Workspace a tutti, l'azienda annuncia importanti innovazioni per affrontare sfide e opportunità tipiche di un mondo del lavoro ibrido: L’evoluzione da Rooms (Stanze virtuali) in Google Chat a Spaces Una nuova modalità di subscription individuale: Google Workspace Individual; Nuove funzionalità di Google Meet in favore di una collaboration equity; Nuove funzionalità per sicurezza e privacy in Google Workspace.

"La collaborazione non si ferma al luogo di lavoro, fin dall'inizio i nostri prodotti sono stati ottimizzati per permettere maggiore partecipazione, condivisione e helpfulness" ha affermato Javier Soltero, Vice President e General Manager di Google Workspace. "Il nostro focus è offrire a utenti finali, lavoratori, insegnanti e studenti un equo approccio alla collaboration, offrendo al contempo la flessibilità che consenta loro di adottare il proprio approccio alla comunicazione e alla collaborazione" ha aggiunto il manager. "Offrire ai lavoratori l’accesso ai migliori strumenti di collaborazione e a tutte le informazioni, indipendentemente dal luogo in cui essi si trovano, è in cima alle priorità di ogni azienda, soprattutto per quanto riguarda un ritorno all’ufficio" ha sottolineato Patrick Moorhead, principal analyst, Moor Insights & Strategy.