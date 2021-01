Governo, Boschi: "Accordo scritto, ma solo con idee chiare"

(Adnkronos)

Crisi di governo, Italia Viva vuole "un governo politico, ma solo se riusciamo a chiarirci sulle cose da fare. Non possiamo più assistere a brutte scene come quelle dell'emendamento per il piano di ripresa. Servono idee chiare, non riunioni infinite la notte". Lo dice Maria Elena Boschi, capogruppo alla Camera di Iv, intervistata da 'La Stampa'. "Il presidente Fico -assicura- non ci ha parlato di nomi. Abbiamo ribadito che quelli sono la fine di un percorso. Prima" servono "un accordo scritto e con tempi certi su quale sia l'agenda fino al 2023. Noi preferiremmo un governo politico, ma, come detto al presidente della Repubblica, siamo disponibili anche per un governo istituzionale". Boschi avverte che su giustizia e Recovery Fund ''siamo lontani''.