Governo, Calenda: "Roccella anti aborto mi preoccupa. Salvini? Mi piace solo al Papeete" - Video

Carlo Calenda, ospite di Massimo Gramellini a 'Le Parole' - in onda il sabato dalle 20.20 su Rai3 -, sui neo ministri è netto: "Un nome che mi ha particolarmente infastidito - dice - è la Roccella, mi preoccupa molto. Una persona che dice che l’aborto è il lato oscuro della maternità è una persona che se continua a pensarla così non può fare il ministro di un Paese che, peraltro lo ricordo, fa parte di un aerea dell’Europa che riconosce il diritto all’aborto come un diritto fondamentale. Il leader di Azione continua: "Salvini alle Infrastrutture? Non mi piace da nessuna parte…solo al Papeete"