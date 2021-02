Governo Draghi, al Senato nasce intergruppo M5S-Pd-Leu

(Adnkronos)

Si consolida in Senato l'asse Pd-M5S-Leu che hanno deciso di costituire un intergruppo parlamentare per non disperdere l'esperienza del governo Conte II.

"Alla vigilia del voto di fiducia al nuovo governo Draghi - annunciano i capigruppo Ettore Licheri (M5S), Andrea Marcucci (Pd) e Loredana De Petris (Leu) - abbiamo deciso, sollecitati da senatrici e senatori dei tre gruppi parlamentari, di intraprendere un’iniziativa comune: la costituzione di un intergruppo parlamentare che, a partire dall’esperienza positiva del governo Conte II, promuova iniziative comuni sulle grandi sfide del Paese, dalla emergenza sanitaria, economica e sociale fino alla transizione ecologica ed alla innovazione digitale".

"Con questo spirito - sottolineano Licheri, Marcucci e De Petris - da domani, saremo insieme per rilanciare e ricostruire il nostro Paese".