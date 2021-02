Governo Draghi, il 5S Dessì: "Voterò no a fiducia"

(Adnkronos)

Il senatore del M5S Emanuele Dessì voterà 'no' alla fiducia al governo Draghi. Ad annunciarlo è lo stesso pentastellato in un post su Facebook nel giorno del giuramento del nuovo esecutivo: "Stamattina - scrive - invece è tutto molto chiaro e mi permette di poter affermare con sicurezza che voterò NO al governo Draghi. Ci sarà modo, fin dalle prossime ore, per discutere insieme sui motivi di questa scelta", conclude.