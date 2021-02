Governo Draghi, Renzi: "Squadra di alto livello"

(Adnkronos)

"Una squadra di alto livello, con alcuni ingressi di straordinario valore. Buon lavoro al Presidente Draghi e ai suoi ministri. Viva l’Italia". Lo scrive Matteo Renzi su Twitter dopo l'annuncio della nuova squadra di governo.



Entusiasta è anche Teresa Bellanova, ex ministra del governo Conte: "Nasce il Governo Draghi: bene così. Il Paese, come diciamo da mesi, ha finalmente un governo che, grazie anche ad alcuni nomi eccezionali che lo caratterizzano, è all’altezza delle enormi sfide che ci attendono. Sono felice che la scelta mia, di Elena Bonetti e di Ivan Scalfarotto non sia stata vana ed abbia portato a questo esito", scrive Bellanova, sempre su Twitter.

"Al Presidente Mattarella grazie per il suo prezioso operato. All’amica Elena ho voluto fare personalmente gli auguri di buon lavoro che ovviamente estendo a tutte e a tutti i Ministri indicati. L’augurio di ottimo e proficuo lavoro va però soprattutto al Presidente del Consiglio Mario Draghi. Io continuerò il mio impegno politico al Senato ed in Italia Viva perché questo albero del riformismo che abbiamo piantato possa crescere rigoglioso", conclude Bellanova.