Governo, lodo Mastella: "Conte allarghi al centro"

(Adnkronos)

"L'idea che io ho è che quando si andrà alle elezioni, le vecchie categorie del centrodestra e del centrosinistra non reggono più. Anzi, vincerebbe in questa condizione il centrodestra...". Clemente Mastella prova a immaginare il futuro scenario politico in caso di voto anticipato e invita il premier Giuseppe Conte a tener conto del modello De Luca in Campania e di quello Emiliano in Puglia per garantire una via d'uscita al premier Giuseppe Conte.

"In realtà - spiega il sindaco di Benevento all'Adnkronos - bisogna guardare all'esperienza di De Luca in Campania e a quella di Emiliano in Puglia, i quali hanno vinto le elezioni anche senza i Cinque stelle, perché hanno recuperato persone come me e tanti altri, quando invece le logiche dei partiti tradizionali sconfessavano questo tipo di operazioni, ritenendole eretiche, poco dignitose...I puristi, mossi dallo spirito della sinistra, le considerano operazioni di poca nobiltà...''.

"De Luca ed Emiliano -insiste Mastella- hanno fatto questo tipo di alleanza, aprendo soprattutto all'area di centro, ma anche a movimenti, associazioni e quant'altro. E così facendo hanno vinto senza i Cinque stelle. In Puglia, poi, Emiliano ce l'ha fatta finanche senza Italia viva".