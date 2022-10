Governo, Sylos Labini a Jebreal: "Aspetto tuo taglio di capelli per donne Iran"

"Non approfittare della tua bellezza e scendi in piazza". E' l'invito dell'attore e regista dopo il j'accuse della giornalista per la campagna d'odio fomentata, a suo dire, da media vicini a Meloni

"Cara Rula non approfittare della tua bellezza. Mi aspetto che prima o poi possa anche tu tagliarti i capelli per le ragazze e le donne dell'Iran, protestare e scendere in piazza per loro". E' l'invito lanciato da Edoardo Sylos Labini, attraverso l'Adnkronos, a Rula Jebreal dopo le polemiche scoppiate per i suoi tweet contro Giorgia Meloni e il j'accuse della stessa giornalista e scrittrice di origine palestinese che ha scritto di essere stata presa di mira, dopo le sue parole, da una campagna d'odio fomentata dai media vicini alla leader di Fratelli d'Italia.

"Un personaggio in cerca d'autore Rula Jebreal - ha aggiunto Edoardo Sylos Labini - Conosciamo lo schema di questo tipo di giornalismo d'assalto di sinistra che vive nell'attacco dell'avversario. Senza avversario non hanno nulla da dire. Lo abbiamo visto in 20 anni di antiberlusconismo. La sinistra ha fallito - ha ricordato - perchè non ha più un percorso culturale, identitario, da 20 anni vive per l'odio nei confronti dell'avversario politico. Meno male che c'è il centro destra al governo - ha concluso- così i loro giornali possono vendere qualche copia in più ".