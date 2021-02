Governo, Zanicchi: "Salvini ha dimostrato di essere un vero politico"

"Inizialmente io uno stimato molto la Meloni perché è una donna coerente. Adesso tutti l'attaccano, ma avere all'opposizione un una persona così importante credo che sia stimolante anche per Draghi, anche se non ne ha bisogno". Lo ha affermato Iva Zanicchi ospite di 'Cartabianca' su Rai3, sottolineando però che "altrettanto stimo il mio Berlusconi". "Oggi l'ho visto abbastanza bene, sono felice e Draghi lo ha accolto con simpatia e amicizia, credo che tra loro ci sia molta stima", ha detto Iva, che poi su Salvini ha chiosato: "A dimostrato di essere un vero politico e non dico altro. Per me ha fatto benissimo". (Immagini da raiplay.it)