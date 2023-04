F1 Gp Baku 2023, doppietta Red Bull con Perez-Verstappen. Leclerc terzo con Ferrari

Doppietta Red Bull nel Gp Azerbaigian 2023 sul circuito cittadino di Baku. A vincere è il messicano Sergio Perez davanti al campione del mondo e compagno di squadra, l'olndese Max Verstappen, sempre più leader del Mondiale 2023. Terzo gradino del podio, primo per la Ferrari in stagione, per Charles Leclerc, che ha avuto un week-end di alto livello con la pole il secondo posto nella sprint di sabato. Quarto posto per l'Aston Martin di Fernando Alonso e quinta l'altra rossa dello spagnolo Carlos Sainz, seguita dalla Mercedes di Lewis Hamilton, l'Aston Martin di Lance Stroll e l'altra Mercedes di George Russell. Chiudono la top ten Lando Norris e Yuki Tsunoda.

Sergio Perez raddoppia e dopo il trionfo di ieri nella Sprint Race, si aggiudica anche il Gran Premio dell'Azerbaijan. Per il pilota della Red Bull si tratta della sesta vittoria in carriera in Formula 1, mentre per la scuderia austriaca si tratta della terza doppietta su quattro appuntamenti stagionali e la 25esima doppietta nella storia Red Bull, mentre Max verstappen che ha chiuso secondo è l'81° podio in carriera, il 4° quest'anno. Terzo posto per la Ferrari ritrovata di Charles Leclerc, al 25esimo podio in carriera, che era riuscito a tenere tutti dietro in partenza davanti alle Red Bull di Verstappen e Perez per podi cedere il passo ad entrambi dopo pochi giri. All'11 giro De Vries finisce a muro con l'AlphaTauri con l'ngresso della Safety Car, proprio mentre Verstappen, leader della corsa in quel momento, si era fermato per la prima sosta. La classifica quindi cambia con Perez e Leclerc che approfittano per un pit-stop 'dimezzato', e superano l'olandese. Alla ripartenza dalla safety-car però Verstappen ci mette un attimo a sorpassare nuovamente la Ferrari del monegasco, con Alonso che riesce ad avere la meglio sull'altra rossa di Sainz. Da qui alla fine la classifica in vetta non cambia tranne nella lotta per il punto addizionale che alla fine va alla Mercedes di George Russell.