Gp Imola 2023, biglietti imborsati o utilizzati nel 2024

L'alluvione che ha colpito duramente l'Emilia Romagna, ha portato gli organizzatori del Gran Premio di Imola e dell'Emilia Romagna 2023 a cancellare la competizioni sportiva che si sarebbe dovuta tenere questo weekend. Per quanto riguarda i biglietti o saranno rimborsati o sarà possibile utilizzarli nel 2024. Quindi, chi aveva acquistato un biglietto per il Gran Premio potrà decidere se farselo rimborsare interamente o utilizzarlo per la gara del prossimo anno. A comunicarlo lo stesso Autodromo. A tutti i tifosi sarà inviata una mail con tutti i dettagli.