Grecia, ex ministro Varoufakis aggredito e ferito ad Atene

L'ex ministro delle finanze greco Yanis Varoufakis è stato aggredito e ferito ad Atene da un gruppo di persone con il volto coperto. L'aggressione è avvenuta ieri sera nella capitale greca: il politico di opposizione è stato visto da un gruppo di circa 20 persone mentre stava in un ristorante, secondo quanto riportato oggi da diversi media greci. In un primo momento, il 61enne esponente politico è stato insultato dalla strada. Varoufakis è poi andato alla porta del locale, dove diversi uomini incappucciati lo hanno attaccato, gettato a terra, preso a calci e colpito in faccia. L'ex ministro ha subito una frattura al naso ed è stato curato in ospedale.

"Grazie al nostro personale sanitario greco per avermi curato. Grazie a tutti per la vostra solidarietà. Rimaniamo concentrati: piangiamo le 57 vittime della privatizzazione delle ferrovie. Sosteniamo le manifestazioni giovanili spontanee, la più grande speranza che la Grecia possa cambiare. Ci vediamo alle manifestazioni", ha scritto lo stesso Varoufakis su Twitter.

Quanto ai suoi aggressori, "non erano anarchici, di sinistra, comunisti o membri di alcun movimento. Delinquenti a pagamento erano", ha scritto paragonandoli a "quelli che invocavano maldestramente la bugia che avevo svenduto alla troika. Non lasceremo che ci dividano".