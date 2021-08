Grecia nella morsa degli incendi, 'storica' ondata di caldo

La Grecia continua ad essere afflitta da una "storica ondata di caldo", come viene definita dai meteorologi, mentre i vigili del fuoco sono impegnati in varie aree del Paese per spegnere gli incendi alimentati dalla siccità. Almeno 16 persone sono state ricoverate in ospedale nella penisola del Peloponneso a causa di problemi respiratori, mentre numerose abitazioni nella cittadina di Egion sono state distrutte dalle fiamme. La protezione civile ha riferito che gli incendi nell'area sono ora sotto controllo, anche se il rischio di nuovi roghi rimane alto.

Le temperature negli ultimi giorni hanno raggiunto i 43 gradi, mentre per oggi in alcune aree si potrebbero toccare i 45 gradi. Tra domani e martedì è attesa un nuovo picco, che porterà anche di notte a temperature intorno ai 30 gradi nei centri urbani. Il ministero del Lavoro ha raccomandato di limitare il più possibile le attività all'aperto.

Nel frattempo, una serie di scosse di terremoto hanno colpito le isole del Dodecanneso, nell'Egeo sud orientale. La più violenta, registrata questa mattina, ha avuto una magnitudo di 5,3. Non sono stati registrati danni alle persone o alle strutture. L'epicentro è stato registrato a Nisyros un'isola vulcanica dove risiedono un migliaio di persone. I Geologi devono ancora stabilire se le scosse siano state causate dall'attività vulcanica dell'isola.