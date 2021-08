Green pass, Bonomi: "Da sindacati fuga responsabilità"

"All'uso estensivo del Green pass sui luoghi di lavoro il sindacato, o almeno una parte del sindacato, ha detto no, preferisce gettare la palla nel campo del governo, e dire 'se volete e ve la sentite imponete con una legge l'obbligo vaccinale. E' una fuga dalla responsabilità". Così Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, torna ad attaccare i sindacati sul tema dell'estensione del Green pass dal palco dell'Assemblea di Federalimentare al Cibus di Parma.

"Come presidente di Confindustria ho tentato ogni cosa - aggiunge - per convincere il sindacato che dovevamo fronteggiare questa nuova minaccia con lo stesso spirito che ci ha portato tutti quanti a convenire protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro nei momenti più aspri del virus, quando ancora non c'erano i vaccini, nella primavera del 2020. Protocolli che erano i più avanzati in Europa, bastava adeguare quelli esistenti" rimarca il leader degli industriali.