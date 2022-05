Scade il 31 maggio l’ordinanza che prevede la certificazione verde per entrare nel nostro Paese. La misura non verrà prorogata

Scade il 31 maggio l’ordinanza del Ministro della Salute che prevede il Green pass per entrare in Italia. La misura della certificazione verde Covid-19 per l'ingresso nel nostro Paese non verrà prorogata. Lo rende noto l'ufficio stampa del Ministero della Salute.