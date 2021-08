Green pass Italia, Costa: "In ristorante solo a clienti? Personale lavora con mascherina"

"C'è una netta distinzione tra il cliente e il ristoratore". Lo afferma il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, ospite di 'Dentro i fatti' su Tgcom24, commentando la norma in vigore da oggi che prevede il Green pass obbligatorio per gli avventori dei locali al chiuso, ma non per dipendenti o gestori.

"Qui c'è chiaramente un rimando a quella che è la normativa sui luoghi di lavoro - sottolinea Costa - Però, se facciamo una riflessione un pochino più approfondita, è chiaro - ricorda - che se il ristoratore e il cameriere rispettano le regole previste, operano con i dispositivi di sicurezza e indossano la mascherina. Chi invece va seduto al tavolo a consumare un pasto - rimarca il sottosegretario - ovviamente non può indossarla. Ci sono quindi atteggiamenti e comportamenti diversi. E' questo il senso della distinzione".