Green pass obbligatorio lavoro in Gazzetta Ufficiale, novità decreto

Dal 15 ottobre in vigore il provvedimento: cosa cambia per la sospensione

Senza green pass obbligatorio al lavoro, dal 15 ottobre, stop allo stipendio del lavoratore - pubblico o privato - ma niente sospensione. E' la novità del decreto green pass, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, rispetto alle news successive all'approvazione da parte del Consiglio dei ministri.

Leggi anche Green pass obbligatorio, in vigore quello sul lavoro

Nell'articolo 1 del provvedimento si legge che "il personale ... nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde Covid 19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro". Il decreto stabilisce che "per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati".