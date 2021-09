Green pass obbligatorio, Sileri: "Ha aiutato a contenere variante Delta a luglio e agosto"

"Il Green pass, attraverso la diagnostica dei tamponi, ha permesso di individuare tanti positivi che altrimenti non avrebbero fatto il test: questo ha contenuto la diffusione della variante Delta in Italia a luglio e agosto", consentendo di tenere i casi "intorno ai 5-6mila al giorno rispetto a Paesi in cui ce ne sono 60mila, e siamo tra i Paesi con migliori numeri in Europa". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri in Senato, intervenendo nella replica alla fine della discussione generale sul dl Green pass.