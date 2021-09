Green pass, obbligo vaccinale, terza dose: cosa ha detto Draghi

Il premier in conferenza stampa dopo il Cdm

Green pass esteso in Italia, obbligo vaccinale, terza dose del vaccino covid. Sono alcuni dei temi toccati dal premier Mario Draghi durante la conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri.

Si va verso l'obbligo vaccinale e verso la terza dose di vaccino anti-Covid? "Sì a entrambe le domande". "Il ministro Speranza ed io ne stiamo parlando da un po' di tempo. L'orientamento è sì", la Certificazione verde "verrà estesa. Per decidere esattamente quali sono i passi da compiere e i settori che dovranno averlo prima, faremo una cabina di regia come chiesto dal senatore Salvini. La direzione è quella". "La cabina di regia - ha precisato - ci sarà perché dobbiamo decidere tante cose, tra cui l'estensione del Green pass: a chi, non se" estenderlo, "e quanto svelti. La cabina di regia ci sarà di sicuro. Secondo: il chiarimento politico lo fanno le forze politiche. Terzo: è auspicabile una convergenza e una maggiore disciplina nelle deliberazioni politiche. Quarto: il Governo va avanti".