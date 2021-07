Green pass per ristoranti? "Meglio di nuove chiusure"

"Sì a green pass per locali privati e trasporti, gli irresponsabili siano isolati". Questa la posizione di Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia, per tutelare e sostenere ripresa e riaperture dopo gli 'stop and go' dovuti alla pandemia che sono costati solo al settore dell’horeca nel 2020 quasi 41 miliardi di euro. Il tema green pass torna d'attualità in Italia dopo la svolta annunciata in Francia, dove il documento diventerà indispensabile per utilizzare determinati servizi.

"L'Italia non sia indecisa e segua l'esempio di altri Paesi europei: per il nostro settore il momento è estremamente delicato, e l’accenno di ripresa della ristorazione deve essere consolidato" dicono da Filiera Italia e proseguono "dobbiamo evitare di ricorrere a nuove restrizioni che decreterebbero la morte del settore e innescherebbero una crisi dei comparti collegati, primo fra tutti quello agroalimentare, che nell’ultimo anno ha subito perdite gravissime, fino al 40% per alcune filiere, formaggi, salumi e vino in primis”. Un danno collaterale non da poco, nel momento attuale in cui si assiste contemporaneamente al raffreddamento delle vendite dei retailer e per la prima volta anche dei discount".

"La vera partita della fiducia e la ripresa dei consumi si gioca a partire da oggi, per arrivare al banco di prova di inizio autunno - dice ancora Scordamaglia - gli strumenti per evitare aperture a singhiozzo esistono, la campagna vaccinale sta dando i suoi frutti, non si perda tempo ora, perché il rischio è di innescare un processo a ritroso e nessuno vuole rischiare di trovarsi in piena estate nelle stesse condizioni dell’ottobre scorso con serrate improvvise alternate a aperture contingentate".

E conclude il consigliere delegato "si penalizzi chi irresponsabilmente sceglie di non vaccinarsi. Come in tutti i precedenti casi della storia una patologia ormai endemica si combatte solo con il vaccino".