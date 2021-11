Greta Thunberg: "Cop26 è un fallimento"

La Cop26 è "un fallimento", un "esercizio di pubbliche relazioni", due settimane di "bla-bla". E' il durisso attacco di Greta Thunberg che boccia i risultati del summit sul clima. Intervenuta davanti ai manifestanti che oggi hanno marciato per l'ambiente a Glasgow, la giovane attivista svedese ha accusato i leader mondiali di "non fare nulla". "Non fanno nulla, sembra che il loro obiettivo principale sia lottare per mantenere lo status quo".

"Non possiamo risolvere una crisi con gli stessi metodi che l'hanno provocata", ha detto Greta, dicendosi stanca del "bla bla dei leader", delle loro "promesse vuote". Non vogliamo "impegni pieni di scappatoie", ha aggiunto.