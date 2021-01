Gucci celebra Capodanno cinese con capsule Doraemon

Milano, 13 gen. (Adnkronos)

Per celebrare il prossimo Capodanno cinese, che cade il 12 febbraio e dà inizio all'Anno del Bue, Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci, ha creato una collezione di articoli in cui è raffigurato Doraemon, famoso personaggio di manga e anime giapponesi. Una collaborazione, quella di Doraemon X Gucci, che coincide con il 50esimo anniversario del manga.

La collezione di articoli per uomo e donna decorati con l'icona pop Doraemon, nella sua classica versione blu, sovrapposta al motivo Gg, comprende varie categorie ed è stata presentata ieri dalla griffe fiorentina. Prossimamente, sempre nel mese di gennaio, verrà presentata una speciale versione di Doraemon, creata in esclusiva per festeggiare l'anno del Bue. La nuova campagna Gucci è scattata dal fotografo Angelo Pennetta.

Gli articoli saranno proposti attraverso i canali digitali Gucci e in negozi Gucci selezionati in tutto il mondo. Anche i Gucci Pin, i punti vendita temporanei lanciati dalla maison, e ispirati alle puntine segnaposto utilizzate nelle mappe digitali interattive, offriranno esperienze immersive di shopping in diverse città.

La collezione Gucci per il Capodanno Cinese 2021 si avvale inoltre di un packaging sostenibile dedicato, che comprende sacchetti verdi completamente riciclabili e cartellini coordinati che fanno riferimento al 50esimo anniversario del cartone animato, tutti raffiguranti Doraemon. Il personaggio dei manga giapponese occuperà le facciate di negozi selezionati e allestimenti urbani in varie città in Australia, Cina, Hong Kong, India, Giappone, Malesia, Singapore, Taiwan, Tailandia e Vietnam. Doraemon sarà anche la star di due Gucci ArtWall a Shanghai e Hong Kong, nei quali sarà sovrapposto al motivo Gg, come nella collezione.