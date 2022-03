Guerra Ucraina, ambasciatore Russia querela per articolo su Putin - Video

“Penso che avete fatto caso che il 22 marzo sul quotidiano La Stampa è stato pubblicato un articolo in cui si considerava la possibilità dell’uccisione del presidente della Russia: non c'è bisogno di dire che questo è fuori dall’etica e dalla morale e dalle regole del giornalismo”. Lo ha detto l’ambasciatore della Federazione Russa in Italia, Sergey Razov, uscendo dal tribunale di Roma a piazzale Clodio, che ha presentato querela per l'articolo.