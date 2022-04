Guerra Ucraina-Russia, al via nuovo round di negoziati

La delegazione dell'Ucraina ha cominciato un nuovo round di negoziati con la Russia. Lo ha riferito a Suspilne il consigliere al capo dell'Op Mikhail Podolyak. "I negoziati continuano in formato online, con il collegamento di sottogruppi di lavoro".

Secondo quanto affermato dal ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, il Cremlino "sta preparando la risposta di Mosca" alle proposte ucraine, ha aggiunto il ministro. C'è un "movimento" delle posizioni di Kiev, ma "molto deve essere ancora compreso, da parte degli ucraini" sulle posizioni di Mosca sul Donbass e la Crimea.

I negoziati con l'Ucraina "devono proseguire", ha affermato Lavrov in una conferenza stampa a Nuova Delhi. Devono proseguire, ha spiegato, anche se non c'è ancora un "piano approvato" per un accordo, dopo l'ultimo round di colloqui a Istanbul. "La maggior parte dei Paesi al mondo comprendono cosa sta accadendo e l'inamissibilità dei comportamenti dei nostri inaffidabili partner Occidentali", ha affermato inoltre Lavrov ribadendo che quella in atto non è una guerra, ma una operazione speciale rivolta solo contro obiettivi militari.