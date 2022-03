Guerra Ucraina, Russia convoca ambasciatore Usa: cosa ha detto Biden su Putin

Guerra in Ucraina, la Russia ha convocato l'ambasciatore degli Stati Uniti a Mosca John Sullivan. Il ministero degli Esteri russo ha avvertito che i commenti "offensivi" del presidente degli Stati Uniti Joe Biden su Vladimir Putin stanno spingendo le relazioni russo-americane sul punto "di rottura". Ma cosa ha detto precisamente Biden?

Il presidente Usa la scorsa settimana ha definito Putin un "criminale di guerra", un "dittatore assassino" e un "delinquente puro". E il Cremlino, attraverso il portavoce Dmitry Peskov, ha definito le parole del presidente Usa "inaccettabili" e "imperdonabili".

Biden in questi ultimi anni non ha risparmiato duri giudizi sul presidente russo. Gli ultimi attacchi frontali sono arrivati il 17 marzo. Putin è un "dittatore omicida" e un "delinquente puro", ha detto ad un evento a Capitol Hill, rincarando la dose rispetto al giorno prima quando aveva bollato il leader russo come un "criminale di guerra" per i fatti in Ucraina, suscitando la dura reazione del Cremlino.

"La brutalità di Putin, quello che le sue truppe stanno facendo in Ucraina, è semplicemente disumano", ha aggiunto Biden sempre giovedì in video conferenza con il premier irlandese.

Il 2 marzo, circa una settimana dopo l'invasione dell'Ucraina, nel suo discorso sullo stato dell'Unione Biden definì Putin "un dittatore", mentre il 22 febbraio, due giorni prima dell'attacco all'Ucraina, aveva accusato il presidente russo di "distorcere la storia".

Avevano suscitato scalpore poi le parole pronunciate da Biden il 17 marzo dello scorso anno in un'intervista a 'Good Morning America'. Riferendosi alla vicenda dell'avvelenamento del dissidente russo Navalny, Biden aveva chiamato Putin "assassino", scatenando l'indignazione del governo russo.

Ma anche prima di diventare presidente Biden non era stato tenero con il presidente russo. Nel 2020, quando era candidato alla Casa Bianca, ne aveva parlato come "un autocrate", ma la sua opinione su Putin era già chiara da tempo. Nel 2000, infatti, lo accusò di non avere un'anima.