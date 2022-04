Guerra Ucraina-Russia, Johnson a sorpresa a Kiev

Anche Boris Johnson si reca in visita a sorpresa a Kiev. Lo rende noto l'ambasciata ucraina nel Regno Unito che ha pubblicato su Twitter una foto dell'incontro tra il premier britannico e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, con la scritta "surprise".

Oggi a Kiev Zelensky ha incontrato anche il cancelliere austriaco, Karl Nehammer. L'Ucraina è "sempre pronta" a colloqui con la Russia, colloqui in stallo dopo la scoperta delle atrocità commesse nelle città da dove si sono ritirate le forze russe, ha detto il presidente ucraino. "Noi siamo pronti a combattere e cercare parallelamente delle vie diplomatiche per fermare questa guerra. Al momento - ha concluso - noi prendiamo in considerazione parallelamente un dialogo".