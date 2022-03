Ieri a Leopoli portati in piazza decine di passeggini vuoti a simboleggiare i bambini morti

Sono almeno 112 i bambini che hanno perso la vita nella guerra Ucraina-Russia. Lo hanno reso noto le autorità di Kiev aggiungendo che 140 bambini sono rimasti feriti in seguito all'aggressione militare russa. Ieri pomeriggio a Leopoli si è svolta una manifestazione pacifica durante la quale sono stati portati in piazza decine passeggini vuoti a simboleggiare i bambini morti in guerra.