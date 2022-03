Guerra Ucraina-Russia live, ultime notizie oggi: news ultima ora 25 marzo

ORE 8.58 - ''L'allerta deve essere massima perché la Russia non ha usato al momento tutte quelle che noi crediamo siano le loro potenzialità in questo campo e che quindi potrebbero essere usate a un certo punto all'interno dello scenario di guerra''. Lo ha detto intervenendo nel corso dello speciale di Raiuno sulla guerra in Ucraina il direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Roberto Baldoni.

ORE 8.41 - Il vice capo della polizia ucraina, il generale Vyacheslav Abroskin, si è offerto come ostaggio alle forze di invasione russe in cambio dell'evacuazione dei bambini e dei minori da Mariupol. Lo riferisce su Twitter Nexta tv.

ORE 8.13 - Sono 135 i bambini morti in Ucraina a causa dell'aggressione armata russa , mentre 184 sono rimasti feriti. Questo il tragico bilancio, aggiornato a questa mattina, secondo quanto riferisce in un tweet il Parlamento ucraino.

ORE 3.00 - Il testo delle conclusioni del Consiglio Europeo in materia di sanzioni contro Russia e Bielorussia per la guerra in Ucraina è stato cambiato rispetto alla bozza circolata martedì scorso. Ora il passaggio chiave delle conclusioni sull'Ucraina, diffuse poco prima delle tre del mattino, recita che l'Ue "ha adottato finora sanzioni significative, che stanno avendo un impatto enorme sulla Russia e sulla Bielorussia e resta pronta a chiudere le falle e a prendere di mira aggiramenti attuali e possibili, come pure a muoversi rapidamente con ulteriori sanzioni robuste contro Russia e Bielorussia, per fiaccare in modo efficace la capacità della Russia di continuare l'aggressione" contro l'Ucraina.