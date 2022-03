Guerra Ucraina-Russia live, ultime notizie oggi: news ultima ora 27 marzo

Guerra Ucraina-Russia, le forze ucraine starebbero recuperando terreno. E mentre il presidente Zelensky fa un nuovo appello, il sindaco di Mariupol accusa Mosca di cercare di "cancellare" questa città ucraina assediata "dalla faccia della terra". Ecco le ultime notizie di oggi:

ORE 7.49 - "Un'enorme distruzione", una "situazione terribile". Così il numero due dell'amministrazione di Sumy, Taras Savchenko, descrive Trostyanets, "liberata" dalle forze ucraine dopo l'invasione russa. Savchenko è arrivato a Trostyanets con un convoglio umanitario, ha riportato Ukrinform, e ha parlato di "decine di veicoli bruciati, sia mezzi militari che civili", di "assenza totale di comunicazioni, corrente e acqua". "Hanno anche minato l'ospedale", ha denunciato.

ORE 7.35 - Il sindaco di Mariupol, Vadym Boichenko, accusa la Russia di cercare di "cancellare" questa città ucraina assediata "dalla faccia della terra". In dichiarazioni all'agenzia ucraina Unian ha puntato il dito contro i militari russi per "azioni spietate" contro gli abitanti della città. "Non hanno ordini di proteggere nessuno - ha detto - Il loro compito è semplicemente cancellare la città dalla faccia della terra, anche i suoi abitanti". E' genocidio, ha incalzato, "non ci può essere altra definizione".

Mariupol resta ucraina "e i nostri soldati stanno facendo di tutto per far sì che sia così anche in futuro", ha proseguito, pur ammettendo che alcune aree della città sono sotto controllo russo. "La città è circondata - ha affermato - Si stringe il cerchio". Il futuro di Mariupol? "Sarà il tempo a dirlo".

Le autorità locali hanno denunciato di recente l'uccisione di 2.187 civili dall'inizio della guerra e Boichenko ha commentato: "Posso dire che ora il bilancio è notevolmente più alto".

ORE 7.21 - "Noi ucraini abbiamo sempre messo in guardia l'Europa sui rischi della dipendenza energetica dalla Russia. La lezione di oggi ribadisce che di Putin non ci si può affatto fidare, tanto che resto anche scettico sulle sue eventuali promesse al tavolo dei negoziati". Parla così, in un'intervista al 'Corriere della Sera' il ministro dell'Energia ucraino, German Galushchenko.

Per il ministro ucraino è fondamentale che il taglio del gas russo sia netto. "Per tutti noi questa è una cosa vitale, abbiamo visto che condiziona le fondamenta della democrazia nei nostri Paesi. Ho molto apprezzato le scelte italiane e in generale degli europei di mettervi assieme per comprare il gas da altri produttori. Diversificare le fonti è vitale per tutti. Penso, da tecnico che si occupa da decenni di questi temi, che il ricorso al gas liquido sia importante, facilita anche il trasporto e lo stoccaggio".

ORE 7.14 - Ha portato alla riconquista di diverse località un contrattacco ucraino scattato venerdì a est della città di Kharkiv. Lo riporta la Cnn che cita fonti governative locali e che precisa di aver verificato un video che mostra truppe ucraine che hanno il controllo di Vilkhivka, a circa 32 chilometri dal confine russo nel nordest dell'Ucraina.

Secondo Oleg Synegubov, governatore di Kharkiv, varie aree intorno a Malaya Rogan sono state riprese dalle forze ucraine. Si tratta di zone che si trovano a circa 20 chilometri da Kharkiv.