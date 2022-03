Guerra Ucraina-Russia, Mosca: nessuna minaccia per civili

"L'operazione militare speciale della Russia contro l'Ucraina prosegue fino a che non saranno raggiunti gli obiettivi", vale a dire "la demilitarizzazione e la denazificazione del Paese". Lo ha affermato il ministro della Difesa, Sergei Shoigu, ribadendo che Mosca non intende occupare il Paese.

La Russia, ha affermato inoltre contro ogni evidenza, non lancia attacchi contro le città. L'unica cosa che vuole è annientare le infrastrutture della difesa. Quindi non c'è nessuna minaccia per i civili, ha anche aggiunto, tornando a ripetere la posizione di Mosca, secondo cui l'operazione è iniziata quando Putin ha deciso di rispondere agli appelli dei leader delle Repubbliche di Donetsk e Luhansk.