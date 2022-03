Guerra Ucraina, Putin a Macron: "Nazionalisti depongano armi a Mariupol"

Eliseo: "Operazione umanitaria a Mariupol non è possibile in questa fase"

I negoziati a Istanbul tra Russia e Ucraina e il pagamento delle forniture di gas all'Europa in rubli sono stati al centro della telefonata di questo pomeriggio tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente francese Emmanuel Macron. Lo fa sapere il Cremlino.

"Per risolvere la difficile situazione umanitaria" a Mariupol, "i militanti nazionalisti ucraini devono smettere di resistere e deporre le armi" ha detto Putin a Macron in riferimento all'assedio della città, secondo quanto riferito dal servizio stampa del Cremlino. "Il presidente russo - si fa sapere - ha informato in dettaglio sulle misure adottate dall'esercito per fornire assistenza umanitaria urgente e garantire l'evacuazione sicura dei civili, anche da Mariupol".

Dopo la telefonata, l'Eliseo ha ammesso che l'apertura di corridoi umanitari, operazioni umanitarie, a Mariupol non sono possibili "in questa fase".