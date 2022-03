Guerra Ucraina-Russia, Putin a Macron: "E' Kiev a non permettere evacuazioni"

Guerra Ucraina-Russia, nuovo colloquio telefonico tra il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente russo Vladimir Putin. Il colloquio è durato un'ora e 45 minuti, riporta Bfmtv.

Nella telefonata, Putin ha accusato Kiev di non permettere l'evacuazione della popolazione civile dalle città, ha reso noto il Cremlino, specificando che "Putin ha richiamato l'attenzione sul fatto che Kiev non rispetta ancora gli accordi raggiunti su una questione umanitaria così grave".

"In particolare nonostante il cessate il fuoco annunciato il 5 marzo dalla parte russa per l'uscita di civili e cittadini stranieri da Mariupol e Volnovakha - prosegue la nota - i nazionalisti ucraini non hanno consentito l'evacuazione da queste città e la pausa delle ostilità è stata nuovamente utilizzata solo per rafforzare le forze e i mezzi nelle loro posizioni".

Il presidente russo ha inoltre accusato ''i radicali ucraini'' per l'attacco alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande in Europa nel sud dell'Ucraina.

"Vladimir Putin ha informato (Macron, ndr) della provocazione dei radicali ucraini nell'area della centrale nucleare di Zaporizhzhia", ha detto il Cremlino. "I livelli di radiazioni sono normali", ha aggiunto.