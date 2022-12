Guerra Ucraina-Russia, Putin: "Servirà accordo"

Servirà un accordo per porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia. E' lo scenario che delinea il presidente russo Vladimir Putin secondo quanto riporta la Tass. Il processo per porre fine al conflitto in Ucraina "nel suo insieme non sarà facile e richiederà del tempo" e "saranno necessari negoziati". I soggetti coinvolti "dovranno anche fare i conti con la realtà che sta prendendo forma sul terreno", ha detto Putin in una conferenza stampa a Bishek, precisando che "l'operazione militare speciale procede, non ci sono problemi" e che non è in programma una nuova fase della mobilitazione per integrare le forze armate impiegate.

Putin non ha negato difficoltà logistiche. "I problemi non sono stati ancora del tutto risolti, ma è una questione di tempo. I problemi più complessi ritengo siano stati archivati", ha detto.