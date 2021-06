Haiti, chi è l'ingegnere rapito

Giovanni 'Vanni' Calì, catanese, 74 anni, è l'ingegnere rapito ad Haiti. Lo scrive il sito lasicilia.it. Calì, professionista apprezzato, è stato assessore ai Lavori pubblici alla Provincia di Catania. Calì è stato anche sub commissario per l'emergenza cenere lavica durante la violenta eruzione dell'Etna del 2002.

Alla Provincia l'ingegnere Calì è stato dirigente della Pianificazione territoriale, Protezione civile e Trasporti per un decennio, fino al 2011. Prima di tornare in campo da ’professionista imprenditore’, come ama definirsi, con una società di costruzioni specializzata in lavori all'estero. La famiglia, spiega il sito del quotidiano ‘La Sicilia’, è stata avvisata dalla Farnesina. Ed è chiusa in un comprensibile silenzio.