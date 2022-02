"Hanno rapito il nostro cane Totò", il video del furto a Nola

Scavalca la parete e porta via il cane Totò. Sono le immagini della videosorveglianza che hanno ripreso il furto del cucciolo di razza Barbone Red del valore di circa mille euro. A pubblicare l'appello su Facebook con il filmato Filomena Piscitelli. Le immagini e la richiesta di aiuto per ritrovare il cucciolo è stata rilanciata dal consigliere di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

"Questa mattina a Nola nel napoletano, quest’uomo è entrato in casa dei miei cuginetti per rubare il loro cagnolino, Totò di 5 mesi (Barbone Red) - scrive Filomena Piscitelli aggiungendo che il cane ha il microchip -. Da questo gesto, che ha turbato sia i due bambini che il povero cagnolino indifeso, si evince l’infinita cattiveria di quest’uomo o del mandante… chissà! Tanti sono gli interrogativi, ma vi chiederei nel caso in cui riconosceste qualche dettaglio o qualche cucciolo sospetto di contattarmi".