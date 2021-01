(Firenze, Roma e Venezia, 15 gennaio 2021)

Disponibile fino al 14 marzo il nuovo Original Menu proposto negli Hard Rock Cafe di Firenze Roma e Venezia consentirà di fare un vero e proprio tuffo negli anni ’70, grazie ad alcune proposte iconiche rimaste nel cuore di tutti gli hard rockers del mondo. A seguire alcune tra le portate più celebri che verranno riproposte nei locali italiani.

Starters

The Ringo: un piatto perfetto da condividere con amici o familiari a base di Tupelo chicken tenders, classic wings e crispy onion rings con le salse BBQ, honey mustard, ranch e blue cheese di accompagnamento;

Hard Rock n’ Roll Chili: preparato con hamburger vegetariano Moving Mountains, fagioli neri, un mix di spezie, salsa piccante e cipollotti freschi.

Entrées

HRC’S Country Burger: 170gr di carne macinata della migliore qualità, preparata con due hamburger sovrapposti, ricoperti con formaggio American e una spolverata di erbe e spezie. Servita su bun tostato, con lattuga, pomodoro, cipolle, cetriolini, salsa speciale e salsa sweet relish di cetrioli di accompagnamento;

Road House Rib Sandwich: costolette disossate, affumicate e addolcite con salsa BBQ, servite su pane tostato con coleslaw, cetriolini sottaceti, salsa aioli tangy e ricoperte da cipolle fritte, il tutto accompagnato da patatine fritte;

Grilled Cheese: formaggio American Cheddar, bacon, pomodoro e pane a lievitazione naturale, grigliato, servito con patatine e salsa chipotle aioli di accompagnamento;

Haystack Salad: lattuga romana, Tupelo chicken tenders, carote, mais, pico de gallo fresco, sottili strisce di tortilla e un mix di formaggio Cheddar e Jack, servita con salsa ranch.

Sweets&Soda Fountain

Banana Split: tre palline di gelato alla vaniglia e cioccolato, banane fresche, salsa di fragole, caramello e hot fudge, panna montata, ciliegie e praline;

Coke Float: una vecchia gloria servita su gelato alla vaniglia e ricoperta di panna montata;

Orange Creamsicle: gelato alla vaniglia, succo di arancia, purea al frutto della passione e Fanta, ricoperto con panna montata.

Alcuni dei piatti dell’Original Menu potranno essere anche ordinati attraverso i servizi di delivery attivi nei tre Cafe italiani.

Il programma SAFE + SOUND implementato neI Cafe italiani garantirà a tutte le famiglie di poter vivere un ambiente sicuro e garantito dal punto di vista sanitario. Hard Rock International ha infatti collaborato con organizzazioni di sicurezza e salute pubblica di fama mondiale come EcoSure, una divisione Ecolab, e NSF International, precedentemente nota come National Sanitation Foundation, per garantire che le proprie location siano SAFE + SOUND, soddisfacendo così i più alti standard di sicurezza, igiene, manipolazione degli alimenti e formazione dei dipendenti. Il protocollo di sicurezza potenziato SAFE + SOUND comprende - ma non si limita - alle procedure come lo screening termico non intrusivo e all'avanguardia della temperatura prima di entrare, misure di distanziamento sociale e requisiti di maschere protettive per tutti i membri del team.

Per ulteriori informazioni sull'Hard Rock Cafe o per effettuare una prenotazione o un ordine, visitare il sito www.hardrockcafe.com

