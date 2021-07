Holity.com: lo spot dell'e-commerce sbarca su Sky durante il programma televisivo 4 Hotel

Napoli, 19 luglio 2021 - Anche nel 2021 è arrivata l’attesa quarta edizione di 4 Hotel, il format condotto dallo chef Bruno Barbieri, cuoco in grado di ottenere 7 stelle Michelin nella sua carriera, giudice di MasterChef Italia e di Cuochi d'Italia. Si tratta del programma di riferimento per la promozione dell’accoglienza alberghiera di qualità in Italia, per valorizzare le peculiarità dell’offerta ricettiva simbolo del Made in Italy.

Quest’anno anche Holity.com ha deciso di sostenere il progetto con uno spot dedicato mandato in onda su Sky durante il programma. L’iniziativa ha l’obiettivo di offrire soluzioni valide e idee utili agli operatori del settore, promuovendo l’esperienza ultradecennale dell’azienda nel campo delle attrezzature professionali, arredi, abbigliamento aziendale e ogni tipo di prodotto per il settore alberghiero-ristorativo.

Lo spot è stato realizzato per far conoscere alle imprese del comparto le migliori proposte del settore disponibili su Holity.com, un e-commerce altamente specializzato premiato dal prestigioso Istituto Tedesco di Qualità ITQF con il Sigillo Miglior E-Commerce d’Italia 2021-22 nel comparto Hotel e Ristorazione. All’interno dello store online è possibile trovare forniture professionali per hotel e ristoranti, usufruendo di offerte personalizzate e di un servizio di consulenza su misura.

La collaborazione tra Holity.com e 4 Hotel per sostenere il settore alberghiero

4 Hotel è il programma più popolare nel campo della promozione delle strutture ricettive, un format in grado di ottenere un notevole riscontro da parte del pubblico, come dimostrato dal grande successo delle 4 stagioni presentate dallo chef stellato Bruno Barbieri e prodotte da Sky e Banijay Italia.

In ogni episodio si sfidano 4 albergatori per aggiudicarsi il voto migliore, per ottenere grazie al giudizio dei colleghi e di Barbieri un contributo economico da investire nella propria attività.

Durante il programma vengono giudicate le offerte ricettive in base a 4 categorie: location, camera, servizi e prezzo, per le quali ogni partecipante e lo chef Barbieri danno un voto fino a 10. Si tratta di una vetrina importante per aumentare la visibilità degli hotel italiani, da sempre impegnati in prima linea nella promozione dell’Italia dal punto di vista culturale, paesaggistico ed enogastronomico, per presentare al grande pubblico alcuni dei luoghi più affascinanti del nostro Paese.

L’edizione 2021 di 4 Hotel prevede in tutto 8 puntate, ambientate in location straordinarie in giro per l’Italia, dalla Versilia alla splendida cornice offerta dalla città di Palermo. Uno degli episodi più suggestivi è stato il penultimo appuntamento di 4 Hotel in Abruzzo, proposto il primo luglio su Sky e NOW. In questo caso, la sfida è avvenuta tra 4 hotel a conduzione familiare situati nella costa dei trabocchi, delle antiche palafitte per la pesca, puntata che ha visto la vittoria dell’hotel 4 stelle La Chiave dei Trabocchi di San Vito Chietino.

Durante il programma sono stati trasmessi gli spot di Holity.com, per rendere visibile alle imprese del settore le soluzioni innovative proposte nell’e-commerce premiato da ITQF per la qualità del servizio.

In questo modo, l’azienda ha potuto rafforzare il suo supporto al comparto dell’ospitalità italiana, consolidando la sua presenza dal 2008 al fianco degli albergatori, mettendo a disposizione soluzioni all’avanguardia per garantire un servizio d’eccellenza ai propri ospiti.

La proposta di qualità di Holity.com per le strutture ricettive

Il format 4 Hotel rende evidente come sia complesso per gli albergatori offrire un’esperienza ottimale ai clienti. Le imprese del settore devono infatti garantire elevati standard in diversi aspetti, dalla valorizzazione della location all’allestimento delle camere dell’hotel, dalla qualità del servizio di ristorazione all’attenzione dedicata nei confronti di ogni esigenza degli ospiti. Inoltre, è essenziale assicurare il massimo rapporto qualità-prezzo, affinché l’esperienza dei clienti sia sempre all’altezza del costo sostenuto per il soggiorno.

Da oltre 10 anni Holity.com offre soluzioni di qualità per gli albergatori, con un ricco catalogo di prodotti e servizi adatti ad ogni necessità degli hotel, confermandosi una delle realtà più importanti per la crescita dei business legati al settore turistico.

Le proposte disponibili sullo store online sono contraddistinte da un’elevata qualità, prezzi competitivi e la ricerca continua dell’innovazione, senza dimenticare le esigenze legate alla sostenibilità ambientale e al contenimento dei costi delle strutture ricettive.

La presenza nel programma 4 Hotel ha voluto celebrare la vicinanza di Holity.com alle aziende del settore alberghiero con un web shop moderno dove trovare forniture professionali indispensabili per rendere il proprio hotel più sicuro, efficiente e confortevole.

Inoltre, è possibile beneficiare di un supporto consulenziale personalizzato, preventivi su misura, spedizioni sicure in tutta Italia e pagamenti flessibili e garantiti, con oltre 30 mila prodotti in catalogo e più di 22 mila clienti soddisfatti certificati dalle recensioni indipendenti.

