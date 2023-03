HP, nuovi laptop Fortis da 11 pollici in versione PC o Chromebook

HP ha nuovi computer portatili, un PC e uno basato su sistema operativo Google: sono rispettivamente HP Pro x360 Fortis G11 e HP Fortis x360 G3 J Chromebook, I notebook della nuova lineup HP Fortis progettata per il lavoro e l'apprendimento. Entrambi i computer hanno un meccanismo a 360 gradi per regolare lo schermo e sono ultraportatili, con uno schermo da 11 pollici. “Nell'attuale mondo digitale, si apprende, si lavora e si crea ovunque. L'utilizzo della tecnologia in nuove modalità e luoghi diversi per svolgere attività digitali ha generato un aumento della domanda, tra imprese e istruzione, di dispositivi più durevoli che favoriscano una maggiore collaboration e un migliore apprendimento basato sulle attività”, dichiara l’azienda in una nota stampa a proposito del lancio dei due nuovi dispositivi. Entrambi saranno disponibili dalla primavera, con prezzi ancora da definire (ma che in USA sono sotto i 500 dollari nel caso del PC e sotto i 400 in quello del Chromebook).