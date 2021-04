I Sex Toys possono influenzare il rapporto di coppia?

I dati raccolti da un sondaggio condotto dal brand Pepemio tra i propri utenti, confermano il crescente interesse e utilizzo, anche per il primo trimestre 2021, dei Sex toys in coppia: ma questo come influisce realmente nel rapporto?

Roma, 8 aprile, 2021- L’aumento di interesse intorno al mondo dei Sex Toys, ha portato alla luce anche tutta una serie di questioni correlate. Si sente spesso parlare infatti, sia online che offline, di come l’utilizzo di Sex Toys possa incidere nella vita di coppia. La domanda, come ci confermano dal team Digital Marketing Pepemio, è emersa spesso tra gli utenti dei social, di cui il 15% circa, nel primo trimestre 2021, ha affermato di avere come unico ostacolo all’utilizzo dei Sex Toys di coppia solo il timore di un giudizio negativo da parte del proprio partner.

Invece a domanda diretta il 10% degli utenti ha affermato di avere un partner che considera i Sex Toys addirittura come nemici dell’ intimità nella relazione. La causa? Semplice: il loro utilizzo è percepito come sintomo di insoddisfazione sessuale da parte di uno dei partner.

Al contrario l’azienda ci spiega che da sempre il messaggio primario che mira a diffondere è che “nulla può sostituire il contatto umano ma che i Toys, come suggerisce il nome, sono giochi da introdurre in coppia per uscire dalla routine e sperimentare novità insieme”.

La campagna di extra sconti Green Friday , che si trova attualmente sullo shop online, oltre ad essere una versione primaverile del più noto Black Friday, vuole conquistare, con prezzi vantaggiosi e fidelizzare, attraverso premi e giochi divertenti, proprio le coppie che desiderano sperimentare e condividere novità piccanti. La proposta infatti, non è casuale, ma è orientata soprattutto a soddisfare le nuove esigenze di coppia che vanno dalla ricerca delle ultime novità, fino alla combinazione di più prodotti, come i nuovi Kit Pepemio, per non lasciare nessun desiderio insoddisfatto.

Il Brand dalla sua rinnova il suo invito a concepire i Sex Toys di coppia come alleati divertenti e come sintomo di complicità. A sostegno di questo monito, la maggior parte degli utenti, il 75%, ha affermato proprio di considerali come tali. Nascondere o negare il proprio piacere e i propri desideri al proprio o alla propria partner, può essere proprio il sintomo di un problema di comunicazione all’interno della coppia: tutto può essere sperimentato, basta semplicemente esserne consapevoli e consenzienti.

Sito web : www.pepemio.com

Telefono: 06 400 61 820

Email: info@pepemio.com