Ida Paradiso - “Food marketing 2.0 - Vendere il made in Italy nell’era digitale”

Casa Editrice: Astro Edizioni

Collana: Manuali

Genere: Manuale economico

Pagine: 208

Prezzo: 14,90 €

Dopo il successo del manuale “Food Marketing. Strategie e strumenti per il Made in Italy”, Ida Paradiso offre nuove e preziose informazioni, alla luce della recente evoluzione digital del settore, nell’opera “Food marketing 2.0 - Vendere il made in Italy nell’era digitale”. La via mediterranea al food marketing si consolida nei suoi pilastri fondamentali, diventando ancora più smart, per aiutare il lettore a orientarsi nel “Food & Wine 2.0” e a comprendere le opportunità derivanti dalla realtà digitale.

Lo scopo di Ida Paradiso è comunicare con chiarezza e semplicità e fornire strumenti subito utilizzabili nella propria attività aziendale focalizzata sul Made in Italy; l’autrice espone un quadro generale del mondo Food & Wine italiano, portando interessanti esempi concreti e istruttivi case studies. Viene spiegato nel dettaglio ogni strumento essenziale per operare una strategia di food marketing efficace e competitiva; il manuale offre quindi informazioni importanti per permettere alle aziende agroalimentari italiane di entrare e di affermarsi sul mercato, nazionale ed estero, utilizzando i canali digitali. L’autrice propone un nuovo approccio al food marketing, elencandone le regole principali e aggiornando logiche e strumenti alla nuova realtà “ibrida” in cui siamo immersi; un marketing che tenga anche conto delle specifiche fisiologiche, psicologiche, antropologiche e culturali del cibo.

BIOGRAFIA DELL’AUTRICE. Ida Paradiso, esperta di marketing strategico, da oltre quindici anni si è specializzata nel Food Marketing, a supporto delle eccellenze enogastronomiche italiane e del Made in Italy. Svolge attività di consulenza per la promozione e l’export sia nel settore della ristorazione, sia per aziende agricole e agroalimentari, strutture turistiche e di ospitalità rurale. Formatrice e docente, ha all’attivo diverse pubblicazioni e scrive per magazine enogastronomici e portali web di settore. Sempre alla ricerca di nuovi campi di sperimentazione, da alcuni anni riveste anche il ruolo di UX & UI Designer per APP, Realtà Virtuale e Realtà Aumentata, che considera le nuove frontiere di comunicazione e marketing.

