Ieg, Teresa Schiavina nuovo Group Cfo

Italian Exhibition Group (Ieg), società leader in Italia nell’organizzazione di eventi fieristici internazionali e quotata su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana, rende nota la nomina di Teresa Schiavina quale nuovo Group Chief Financial Officer e dirigente strategico di Ieg con efficacia dalla data odierna. Schiavina assumerà altresì l’incarico di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi e per gli effetti dell’art. 154-bis del Tuf a decorrere dalla data del 18 novembre 2022, avendo già ricevuto parere positivo dal Collegio sindacale per i criteri previsti dallo Statuto.

Schiavina - laureata in Economia, dottore commercialista e revisore legale dei conti - vanta una comprovata esperienza nel settore amministrazione, finanza e controllo. Dopo aver iniziato la sua carriera professionale a Londra e successivamente a Bruxelles lavorando presso lo Iasb, ha poi maturato un’esperienza pluriennale in EY seguendo un portafoglio diversificato di clienti nei settori industriali, automotive e servizi. Nel suo precedente incarico ha ricoperto il ruolo di Group Accounting, Financial Reporting & Compliance Director del Gruppo Datalogic. Il curriculum vitae di Schiavina sarà pubblicato sul sito internet della società.

"Per quanto a conoscenza della società e in conformità a quanto richiesto dalle Istruzioni al Regolamento dei Mercati di Borsa Italiana, si informa che alla data odierna la dottoressa Schiavina non risulta titolare di azioni ordinarie della società", precisa Ieg.