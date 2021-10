Il 'Capitano Kirk' nello spazio, andata e ritorno col razzo di Bezos

L'attore William Shatner, che nel ruolo del capitano Kirk ha passato circa quarant'anni a comandare la USS Enterprise in Star Trek, a 90 anni ce l'ha fatta a passare dalla finzione alla realtà dello spazio. A bordo del razzo New Shepard della Blue Origin di Jeff Bezos, Shatner, insieme ad altri tre compagni di equipaggio civili, ha completato un volo di 11 minuti. Rispetto ai confini della galassia che era solito esplorare in 'Star Trek', l'attore si è dovuto accontentare di un viaggio meno epico, superando di poco il confine dello Spazio, spingendosi ad una quota di 100 chilometri. Ma all'età di 90 anni Shatner ha comunque stabilito il record di astronauta più anziano nella storia dei viaggi spaziali.

Il lancio del New Shepard era previsto per le 15.30 (ora italiana) dalla rampa di Van Horn, in Texas, ma ha dovuto subire un lieve ritardo. Il volo di oggi segna il secondo lancio con equipaggio umano per il razzo di Bezos. A luglio, lo stesso 57enne fondatore di Amazon e uomo più ricco al mondo, suo fratello Mark e altri due passeggeri hanno completato il volo inaugurale.

Il canadese Shatner ha strappato il record di astronauta più anziano all'82enne Wally Funk, ex aviatrice Usa, che questa estate aveva fatto parte dell'equipaggio di Bezos.